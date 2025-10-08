SSC CGL Admit Card 2025: कल जारी होगा एसएससी सीजीएल परीक्षा का एडमिड कार्ड, 14 अक्टूबर को होगी परीक्षा

एसएससी की ओर से कल यानी 09 अक्टूबर को एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2025 टियर-1 की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जा रही है। ऐसे में एसएससी की ओर से SSC CGL 2025 री-एग्जाम तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए 05 अक्तूबर को एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी कर दी गई थी। ऐसे में उम्मीदवारों को अब एसएससी सीजीएल 2025 टियर-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है।

एसएससी की ओर से कल यानी 09 अक्टूबर को एडमिट कार्डकिसी समय भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार री-एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रख लें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।

SSC CGL Admit Card 2025: ऐसे कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड एसएससी की ओर से SSC CGL 2025 री-एग्जाम का एडमिट कार्ड कल जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।