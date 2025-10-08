BSEB: बिहार 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 12 अक्टूबर तक भरा जा सकता है फॉर्म

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट को 12 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो छात्र अब तक बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए फॉर्म नहीं पर पाए हैं वे अपने स्कूल से संपर्क करके स्कूल प्रधान की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में जो छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं और अभी तक बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म नहीं भरा है वे जल्द से जल्द स्कूल में संपर्क करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

स्वयं नहीं कर सकते हैं अप्लाई सभी छात्र ध्यान रखें कि वे स्वयं परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वे अपने स्कूल प्रधान से संपर्क करें। स्कूल प्रधान द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com एवं seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर भरा जा सकता है।