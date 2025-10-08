Language
    BSEB: बिहार 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 12 अक्टूबर तक भरा जा सकता है फॉर्म

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:51 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट को 12 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो छात्र अब तक बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए फॉर्म नहीं पर पाए हैं वे अपने स्कूल से संपर्क करके स्कूल प्रधान की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

    BSEB Bihar Board Exams 2026 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में जो छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं और अभी तक बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म नहीं भरा है वे जल्द से जल्द स्कूल में संपर्क करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    स्वयं नहीं कर सकते हैं अप्लाई

    सभी छात्र ध्यान रखें कि वे स्वयं परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वे अपने स्कूल प्रधान से संपर्क करें। स्कूल प्रधान द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com एवं seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर भरा जा सकता है।

    ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

    बिहार बोर्ड इंटर 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से संबंधित स्टेप्स यहां दी जा रही हैं जिनको फॉलो कर फॉर्म को भरा जा सकता है।

    • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको School Login में मांगी गई डिटेल दर्ज करनी होगी।
    • इसके बाद आप यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लें।
    • अब आप फीस एवं अन्य मांगी गयी डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    डेटशीट कब होगी जारी

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए डेटशीट नवंबर या दिसंबर माह में जारी की जा सकती है। वर्ष 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम फरवरी माह में संपन्न करवाए जा सकते हैं। परीक्षा स्टार्ट होने से कुछ दिन पूर्व सभी छात्रों के प्रवेश पत्र उनके स्कूल में भेज दिए जायेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र केवल उन्हीं के जारी होंगे जो तय तिथियों में एग्जाम फॉर्म भर लेंगे।

    पिछले वर्ष इन डेट्स में हुई थीं परीक्षाएं

    वर्ष 2025 में कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी 2025 से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई थीं वहीं 12वीं की परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी 2025 तक संपन्न करवाई गई थीं। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन प्रतिदिन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा।

