SSC CGL 2025: एसएससी सीजीएल री-एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर को होंगे उपलब्ध

एसएससी सीजीएल री-एग्जाम के लिए सिटी स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गई है जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 को जारी किये जायेंगे। परीक्षा 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से सीजीएल टियर-1 री-एग्जाम के लिए सिटी स्लिप आज यानी 5 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप तुरंत ही SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप वेबसाइट के Login सेक्शन में उपलब्ध करवाई गई है।

एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर को होंगे जारी एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस सीजीएल री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा।

सिटी स्लिप इन स्टेप्स को फॉलो कर करें डाउनलोड एसएससी सीजीएल री-एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर ssc.gov.in पर आपको Login पर क्लिक करना होगा।

अब आपको यूजरनेम (रजिस्ट्रेशन नंबर), पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। SSC CGL re exam city intimation slip Link



सिटी इंटीमेशन स्लिप द्वारा उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एग्जाम के लिए सिटी स्लिप मान्य नहीं होगी, इसलिए सेंटर पर अभ्यर्थी एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

एग्जाम पैटर्न एसएससी सीजीएल टियर 1 री-एग्जाम में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन से 25 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटा प्रदान किया जायेगा।