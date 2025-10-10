Language
    SLRC Assam ADRE Grade 3 Result 2025: असम एडीआरई ग्रेड-3 का रिजल्ट जारी, यहां slprbassam.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLRC) की ओर SLRC Assam ADRE Grade-3 Result 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सिविल डिफेंस और स्टाफ के पदों पर भर्ती की जाएगी। 

    SLRC Assam ADRE Grade 3 Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLRC) की ओर से सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सिविल डिफेंस और स्टाफ के पदों पर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    SLRC Assam ADRE Grade 3 Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड

    एसएलआरसी की ओर से एडीआरई ग्रेड-3 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • एडीआरई ग्रेड-3 का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर “ADRE Grade 3 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    सब इंस्पेक्टर

    सब-इंस्पेक्टर (यूबी), असन पुलिस- 144 पद
    सब-इंस्पेक्टर (कम्यूनिकेश), एपीआरओ- 7 पद
    सब-इंस्पेक्टर (एबी) असम कमांडो बटालियन- 51 पद
    असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर- डीजीसीडी और सीजीएचजी- 1 पद

    कांस्टेबल

    कांस्टेबल (एबी) असम कमांडो बटालियन-164 पद

    स्टाफ भर्ती

    कुक- 26 पद
    बार्बर- 12 पद
    वाटर कैरियर- 3 पद
    धोबी-11 पद
    मोची- 2 पद

    असम कमांडो बटालियन

    कुक- 7 पद
    वाटर कैरियर- 24 पद
    धोबी-13 पद
    बार्बर- 2 पद
    इलेक्ट्रिशियन- 2 पद
    प्लंबर- 1 पद
    मेसन- 1 पद
    टेलर- 3 पद

    डीजीसीडी और सीजीएचजी

    कुक- 44 पद
    वाटर कैरियर- 12 पद
    धोबी-23 पद
    बार्बर- 10
    मोची- 15 पद 

    इन पदों के अतिरिक्त सफाई कर्मचारी और फायर व इमरजेंसी सर्विस के लिए भी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। पदों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। 

