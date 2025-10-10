SLRC Assam ADRE Grade 3 Result 2025: असम एडीआरई ग्रेड-3 का रिजल्ट जारी, यहां slprbassam.in से करें डाउनलोड

सब-इंस्पेक्टर (यूबी), असन पुलिस- 144 पद

सब-इंस्पेक्टर (कम्यूनिकेश), एपीआरओ- 7 पद

सब-इंस्पेक्टर (एबी) असम कमांडो बटालियन- 51 पद

असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर- डीजीसीडी और सीजीएचजी- 1 पद

कांस्टेबल

कांस्टेबल (एबी) असम कमांडो बटालियन-164 पद

स्टाफ भर्ती

कुक- 26 पद

बार्बर- 12 पद

वाटर कैरियर- 3 पद

धोबी-11 पद

मोची- 2 पद

असम कमांडो बटालियन

कुक- 7 पद

वाटर कैरियर- 24 पद

धोबी-13 पद

बार्बर- 2 पद

इलेक्ट्रिशियन- 2 पद

प्लंबर- 1 पद

मेसन- 1 पद

टेलर- 3 पद

डीजीसीडी और सीजीएचजी

कुक- 44 पद

वाटर कैरियर- 12 पद

धोबी-23 पद

बार्बर- 10

मोची- 15 पद

इन पदों के अतिरिक्त सफाई कर्मचारी और फायर व इमरजेंसी सर्विस के लिए भी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। पदों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

