SBI PO Mains Result 2025: जल्द ही जारी होगा पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एसबीआई पीओ (प्रोबेशनरी ऑफिसर) मुख्य परीक्षा का परिणाम किसी समय भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार एसबीआई पीओ की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 203 पद सामान्य वर्ग के लिए, 135 पद ओबीसी, 50 ईडबल्यूएस, 37 एससी और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार रोल नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

SBI PO Mains Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

एसबीआई की ओर से पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन हुई थी परीक्षा

एसबीआई की ओर से पीओ मुख्य परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 सितंबर, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी विषय से

200 अंकों के 170 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा 50 अंकों का एक डिस्ट्रक्टिव पेपर का आयोजन भी किया गया था।

रिजल्ट जारी होने के बाद

पीओ मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एसबीआई की ओर से साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू भी आयोजित कराया जाएगा।

