CG Vyapam Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का परिणाम जारी, रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, यह रिजल्ट पीजीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस परीक्षा में लगभग 40673 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसके अलावा, आयोग की ओर से कटऑफ लिस्ट और फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी गई है।