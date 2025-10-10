Language
    CG Vyapam Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का परिणाम जारी, रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:23 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर-की भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी व्यापम की ओर से परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर, 2025 को किया गया था।

    Hero Image

    CG Vyapam Constable Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, यह रिजल्ट पीजीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस परीक्षा में लगभग 40673 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसके अलावा, आयोग की ओर से कटऑफ लिस्ट और फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी गई है।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट 

    यहां से डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की

    CG Vyapam Constable Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

    • छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट देखने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। परीक्षा केवल एक शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित कराई गई थी। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब आयोग की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी में सफल हुए उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। 

