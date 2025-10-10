NEET PG Result Cancelled: 22 उम्मीदवारों का नीट पीजी रिजल्ट कैंसिल, यहां देखें पूरी लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) की ओर से नीट पीजी 2025 परीक्षा में उपस्थित हुए 22 उम्मीदवारों का रिजल्ट रद कर दिया गया है। नीट पीजी में शामिल हुए 21 उम्मीदवारों का रिजल्ट परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने और एक उम्मीदवार का रिजल्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रद किया गया है। यही नहीं एनबीईएमएस की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में साल 2021, 2022, 2023 और 2024 के उन उम्मीदवार का नाम भी शामिल है, जिन्होंने परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया था। इन सभी वर्षों में उपस्थित हुए उम्मीदवारों का रिजल्ट भी अब एनबीईएमएस की ओर से अमान्य घोषित कर दिया गया है।

यहां देखें पूरी लिस्ट इस दिन जारी होगा काउंसलिंग का रिजल्ट नीट पीजी 2025 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को नीट पीजी काउंसलिंग के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें,फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी है, कि एनबीईएमएस की ओर से नीट पीजी 2025 काउंसलिंग का रिजल्ट अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। ऐसे में जो उम्मीदवार नीट पीजी कोर्स में दाखिला लेने के लिए नीट पीजी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, वे जल्द ही एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।