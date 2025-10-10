Language
    OICL Phase-I Result 2025: असिस्टेंट फेज-I का रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्टर करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:46 AM (IST)

    ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) की ओर से असिस्टेंट फेज-I का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 28 अक्टूबर, 2025 को फेज-II परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फेज-II परीक्षा में उम्मीदवारों से 250 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 

    OICL Phase-I Result 2025: यहां से करें रिजल्ट डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) की ओर से असिस्टेंट फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ओआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ओआईसीएल की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बता दें, फेज-I परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट जारी कर दिया गया है।

    ओआईसीएल की ओर से फेज-I की परीक्षा 07 सितंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। अब फेज-I की परीक्षा में चयनित उम्मीदवार फेज-II परीक्षा में भाग लें सकेंगे।

    यहां से डायरेक्ट करें रिजल्ट डाउनलोड

    ऐसे डाउलोड करें फेज-I परीक्षा का रिजल्ट

    ओआईसीएल की ओर से असिस्टेंट फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • फेज-I परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होमपेज पर अब करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
    • करियर सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'List of Shortlisted Candidates for Assistant TIER-1 Result' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    tier 2

     

    फेज-II परीक्षा पैटर्न

    फेज-I की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए फेज-II परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 28 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। फेज-II की परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर और सामान्य विषय से 250 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।

