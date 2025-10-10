OICL Phase-I Result 2025: असिस्टेंट फेज-I का रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्टर करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) की ओर से असिस्टेंट फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ओआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ओआईसीएल की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बता दें, फेज-I परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट जारी कर दिया गया है।

ओआईसीएल की ओर से फेज-I की परीक्षा 07 सितंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। अब फेज-I की परीक्षा में चयनित उम्मीदवार फेज-II परीक्षा में भाग लें सकेंगे। यहां से डायरेक्ट करें रिजल्ट डाउनलोड ऐसे डाउलोड करें फेज-I परीक्षा का रिजल्ट ओआईसीएल की ओर से असिस्टेंट फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।