SIDBI Recruitment 2025: कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक, यहां से देखें आवेदन करने का तरीका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की ओर से कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 14 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि तय समय से आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 अक्टूबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में दस वर्ष की छूट दी जाएगी।