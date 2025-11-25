Language
    SIDBI Recruitment 2025: कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक, यहां से देखें आवेदन करने का तरीका

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:41 PM (IST)

    सिडबी में कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर निर्धारित है।

    SIDBI Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की ओर से कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 14 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि तय समय से आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 अक्टूबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

    जरूरी शैक्षणिक योग्यता

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो व उम्मीदवारों के पास इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    SIDBIRecruitment 2025कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    सिडबी में कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.sidbi.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब फॉर्म जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से अवश्य पढ़ लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

