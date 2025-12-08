Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    School Holidays: देश के इन रीजन में 8 से 14 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, चेक करें डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:18 AM (IST)

    देशभर में ठंड, हड़ताल व ठंड के चलते कई रीजन में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शीतलहर के चलते 8 से 14 ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    School Holidays december 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के कई रीजंस में शीतलहर, चुनाव, तटीय इलाकों में भारी बारिश और महाराष्ट्र में राज्यव्यापी शिक्षकों की हड़ताल के चलते दिसंबर के दूसरे सप्ताह में स्कूलों में छुट्टियों का एलान किया गया है। आपको बता दें कि दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में स्कूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक बंद रहने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहां किस वजह से स्कूल हैं बंद

    तटीय इलाकों में भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, महाराष्ट्र में राज्यव्यापी शिक्षकों की हड़ताल चलने के कारण शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। इसके अलावा केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के चलते स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। कई पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड के चलते संबंधित अधिकारियों को जल्दी शीतकालीन अवकाश घोषित करना पड़ा है।

    जानें कब बंद रहेंगे स्कूल

    आपको बता दें कि स्कूलों में 8 से लेकर 14 दिसंबर तक छुट्टियों का एलान किया गया है। जम्मू और कश्मीर में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों में एक सप्ताह की छुट्टी की गई है। प्रशासन की ओर से इस सीजन के लिए डिटेल्ड शीतकालीन अवकाश शेड्यूल भी जारी कर दिया है।

    School Closed december

    केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के चलते अवकाश घोषित

    केरल ने स्थानीय निकाय चुनावों के कारण 9 और 11 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है। मतदान और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूल इन दोनों दिनों में बंद रहेंगे।

    यह भी पढ़ें- School Holidays December 2025: दिसंबर माह में क्रिसमस एवं विंटर वेकेशन पर स्कूल रहेंगे बंद, चेक करें डेट्स