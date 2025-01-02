Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    School Holidays 2025: अक्टूबर से दिसंबर तक इन डेट्स में स्कूलों की रहेंगी छुट्टियां, यहां से चेक करें डेट वाइज हॉलिडे लिस्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:41 PM (IST)

    स्कूलों में छुट्टियों का सभी को इंतजार रहता है। इन छुट्टियों में बच्चे मस्ती करने के साथ ही बाहर घूमने का प्लान भी बनाते हैं। अगर आप भी कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई का नुकसान भी न हो तो यह पेज आपके लिए उपयोगी है। यहां आप अगले महीनों में आने वाली छुट्टियों की लिस्ट प्राप्त करके प्लान बना सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    School Holidays 2025 की पूरी लिस्ट यहां से करें प्राप्त।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बीच आने वाली छुट्टियों का हमेशा ही इंतजार रहता है। छुट्टियों में बच्चे खेल-कूद के साथ मौज मस्ती करके खुद को तरोताजा करते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियों का इंतजार माता-पिता को भी रहता है। वे भी छुट्टियों में बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं और कहीं साथ में बहार घूमने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस वर्ष कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह पेज आपके लिए उपयोगी है। आप यहां से पूरे साल की छुट्टियों की लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अनुसार अभी से अपने प्लान बना सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्टूबर से दिसंबर तक छुट्टियों की लिस्ट

    आपको बता दें कि अक्टूबर महीना ऐसा है जिसमें छुट्टियों की भरमार है। अक्टूबर 2025 माह में कई छुट्टियां एक साथ पड़ेंगी। ऐसे में आप इन छुट्टियों के अनुसार अपने प्लान बना सकते हैं। कई बच्चों को दिवाली या अन्य त्योहारों पर अपने गांव, नानी के घर जाने की उत्सुकता रहती है वे भी इस लिस्ट के अनुसार भी से अपने प्लान्स को बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। महीने के अनुसार छुट्टियों की पूरी लिस्ट निम्नलिखित है-

    सितम्बर 2025

    • 29 सितंबर- महासप्तमी
    • 30 सितंबर- महाअष्टमी

    अक्टूबर 2025

    1 अक्टूबर महानवमी
    2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, दशहरा
    7 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती
    20 अक्टूबर नरक चतुर्दशी, दिवाली
    22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा
    23 अक्टूबर भाई दूज

    नवंबर 2025

    • 5 नवंबर- गुरु नानक जयंती
    • 24 नवंबर- गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस

    दिसंबर 2025

    • 25 दिसंबर- क्रिसमस

    आपको बता दें कि ये सभी छुट्टियां सरकारी गैजेट के अनुसार होती हैं। इसमें से कई छुट्टियां रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ऐसे में आप इन छुट्टियों का मिलान अपने स्कूल कैलेंडर से अवश्य कर लें।

    यह भी पढ़ें- UP Public Holiday 2025: यूपी में जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन डेट्स में रहेगा अवकाश, डेट वाइज पूरी लिस्ट यहां से करें चेक