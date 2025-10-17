SBI PO Mains Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, इन पांच स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
एसबीआई की ओर से पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। एसबीआई की ओर से पीओ मुख्य परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार SBI PO Mains 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एसबीआई पीओ 2025 परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह या अक्तूबर माह के अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।
इस दिन हुई थी परीक्षा
एसबीआई की ओर से कुल 541 पदों पर भर्ती के लिए पीओ मुख्य परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 सितंबर, 2025 को किया गया था। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा विश्लेषण, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी आदि विषय से 200 अंकों के 170 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
SBI PO Mains Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड
एसबीआई की ओर से पीओ परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट जारी होने के बाद
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
