SBI PO Mains Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, इन पांच स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार SBI PO Mains 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एसबीआई पीओ 2025 परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह या अक्तूबर माह के अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।