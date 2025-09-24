SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, डायरेक्ट लिंक sbi.co.in पर होगा एक्टिवेट

एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन डिटेल दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट में भाग लेना होगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 541 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में लिया था जल्द ही उनका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किया जायेगा जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की डिटेल साझा नहीं की जाएगी।

सफल अभ्यर्थी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए होंगे क्वालीफाई एसबीआई की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल होना होगा। अंत में अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

रिजल्ट कैसे कर सकेंगे चेक एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर करियर में जाकर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा

अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।

लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगी।

इसके बाद आप इसे चेक करने के के साथ ही स्कोरकार्ड के प्रिंटआउट भी निकाल पाएंगे।

भर्ती विवरण इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, इसमें से 500 पद रेगुलर पोस्ट के लिए एवं 41 पद बैकलॉग पदों के लिए हैं। कैटेगरी के अनुसार 203 पद सामान्य वर्ग के लिए, 135 पद ओबीसी के लिए, 50 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 37 पद एससी के लिए और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।