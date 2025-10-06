SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट कभी भी आने की उम्मीद, 541 पदों पर होगा अभ्यर्थियों का चयन

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पीओ भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। नतीजे जारी होने के बाद परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से इसे चेक कर पाएंगे। इस एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस एग्जाम का आयोजन 15 सितंबर को करवाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किये जायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी साझा नहीं की जाएगी।

नियुक्ति के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट में लेना होगा भाग मुख्य परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको चयनित होने के लिए अंतिम राउंड साइकोमेट्रिक टेस्ट (ग्रुप डिस्कसन/ पर्सनल इंटरव्यू) प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस चरण के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी।

कुल 541 पदों पर होंगी नियुक्तियां इस भर्ती के माध्यम से एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें से 500 पद रेगुलर पोस्ट के लिए वहीं 41 पद बैकलॉग पदों के आरक्षित हैं। वर्ग के अनुसार 203 पद सामान्य वर्ग के लिए, 135 पद ओबीसी के लिए, 50 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 37 पद एससी के लिए और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।