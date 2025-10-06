Language
    SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट कभी भी आने की उम्मीद, 541 पदों पर होगा अभ्यर्थियों का चयन

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:24 PM (IST)

    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पीओ भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। नतीजे जारी होने के बाद परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से इसे चेक कर पाएंगे। इस एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

    SBI PO Mains Result 2025 जल्द होगा घोषित।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस एग्जाम का आयोजन 15 सितंबर को करवाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किये जायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी साझा नहीं की जाएगी।

    नियुक्ति के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट में लेना होगा भाग

    मुख्य परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको चयनित होने के लिए अंतिम राउंड साइकोमेट्रिक टेस्ट (ग्रुप डिस्कसन/ पर्सनल इंटरव्यू) प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस चरण के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी।

    कुल 541 पदों पर होंगी नियुक्तियां

    इस भर्ती के माध्यम से एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें से 500 पद रेगुलर पोस्ट के लिए वहीं 41 पद बैकलॉग पदों के आरक्षित हैं। वर्ग के अनुसार 203 पद सामान्य वर्ग के लिए, 135 पद ओबीसी के लिए, 50 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 37 पद एससी के लिए और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

    रिजल्ट कैसे कर पाएंगे चेक

    • एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होमपेज पर करियर में जाकर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगी।
    • इसके बाद आप इसे चेक करने के के साथ ही स्कोरकार्ड के प्रिंटआउट भी निकाल पाएंगे।

    नियुक्ति के बाद 3 साल जॉब करना अनिवार्य

    जो अभ्यर्थी इस भर्ती में सफल होने के बाद नौकरी ज्वाइन करते हैं उन्हें न्यूनतम 3 साल की सेवाएं देना अनिवार्य है। इससे पहले जॉब छोड़ने पर अभ्यर्थियों को 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसके लिए नियुक्ति के समय ही अभ्यर्थियों को 2 लाख रुपये का बॉन्ड भरकर जमा करना होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

