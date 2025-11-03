Language
    SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई जूनियर एसोसिएट प्रीलिम रिजल्ट कभी भी हो सकता है घोषित, मेंस एग्जाम की तैयारियां कर दें स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:35 AM (IST)

    एसबीआई की ओर से SBI Junior Associate Prelims result कभी भी जारी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 6,589 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    SBI Junior Associate result ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट (क्लर्क) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 20, 21 एवं 27 सितंबर 2025 को करवाया गया था। अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई इसी वीक में नतीजों की घोषणा करेगा।
    रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी होगा जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे चेक कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की डिटेल साझा नहीं की जाएगी।

    मुख्य परीक्षा की तैयारियां कर दें स्टार्ट

    एसबीआई की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन इसी माह में करवाया जायेगा। ऐसे में अभ्यर्थी अभी परीक्षा तैयारियों को स्टार्ट कर दें।

    मेंस एग्जाम पैटर्न

    एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा में जनरल इंग्लिश विषय से 40 सवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 सवाल, रीजनिंग एबिलिटी एवं कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न और जनरल/ फाइनेंसिंग अवेयरनेस विषय से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सवालों की कुल संख्या 190 है जिसके लिए पूर्णांक 200 तय किया गया है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जायेगा।

    प्रीलिम रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • एसबीआई क्लर्क रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों को सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाकर भर्ती से संबंधित रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर/ रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड (डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके लॉग इन होगा।
    • अब आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करने के साथ ही रिजल्ट की जांच भी कर सकेंगे।
    SBI Clerk Prelims Result

    कितने पदों पर होगी भर्ती
    इस भर्ती के जरिये क्लर्क के कुल 5180/रेगुलर और 1409 बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

