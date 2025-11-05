SBI Clerk Prelims Result 2025 Link: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट यहां दिए लिंक से करें चेक, राज्यवार कटऑफ भी करें चेक
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजे चेक कर सकते हैं। नतीजों के साथ स्टेट वाइज कटऑफ भी जारी हो गया है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं वे मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्लर्क (Junior Associate) रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर की गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने प्रीलिम एग्जाम में भाग लिया था वे तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजों की जांच कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 20, 21 एवं 27 सितंबर 2025 को करवाया गया था।
केवल 4 स्टेप्स में डाउनलोड कर सकते हैं स्कोरकार्ड
एसबीआई रिजल्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिवेट है। अभ्यर्थी केवल 4 स्टेप्स में नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई प्रीलिम रिजल्ट चेक करने के लिए परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 1: एसबीआई क्लर्क रिजल्ट चेक करने के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाकर भर्ती से संबंधित रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: इसके बाद अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर/ रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड (डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके लॉग इन होगा।
- स्टेप 4: अब आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के साथ ही रिजल्ट की जांच कर सकते हैं।
राज्यवार कटऑफ भी जारी
एसबीआई की ओर से नतीजे जारी होने के साथ ही कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। सभी राज्यों का कटऑफ अलग-अलग निर्धारित किया गया है जिसे आप नीचे स्टेट वाइज टेबल से देख सकते हैं।
|राज्य
|कटऑफ अंक
|बिहार
|74
|पश्चिम बंगाल
|81.5
|महाराष्ट्र
|65.53
|मध्य प्रदेश
|81.0
|उत्तर प्रदेश
|79.5
|राजस्थान
|77
|दिल्ली
|78.25
|जम्मू एवं कश्मीर
|69
|आंध्र प्रदेश
|60.5
|त्रिपुरा
|76.5
|छत्तीसगढ़
|72.25
|ओडिशा
|82.75
|असम
|76
|तेलंगाना
|52.5
|हिमाचल प्रदेश
|81.5
|गुजरात
|72.25
|पंजाब
|80.75
|कर्नाटक
|61
|केरल
|74
मुख्य परीक्षा कब होगी आयोजित
एसबीआई की ओर से इस भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 17 नवंबर 2025 निर्धारित है। एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जायेंगे।
