Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SBI Clerk Mains Result 2025: एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, यहां से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    एसबीआई की ओर से क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ लिस्ट भी देख सकेंगे। रिजल्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    SBI Clerk Mains Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार SBI Clerk Mains 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे और अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे जल्द ही अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एसबीआई क्लर्क परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। बता दें, एसबीआई की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। साथ ही इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 2,225 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SBI Clerk Mains Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    एसबीआई की ओर से क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमेपज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद 'SBI Clerk Mains Result 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवस्य निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    एसबीआई की ओर से क्लर्क के कुल 2,225 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 788 पद, एससी के लिए कुल 450 पद, एसटी के लिए 1,179 पद और ओबीसी के लिए कुल 508 पद निर्धारिक किए गए हैं।

    रिजल्ट जारी होने के बाद

    रिजल्ट जारी होने के बाद एसबीआई की ओर से अलग से कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ लिस्ट भी देख सकेंगे। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

    यह भी पढ़ें: CGPSC Admit Card 2025: सूबेदार, सब इंस्पेक्टर कैडर और प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड यहां psc.cg.gov.in से करें डाउनलोड