SBI Clerk Mains Result 2025: डायरेक्ट यहां sbi.co.in एक्टिव होगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जो उम्मीदवार क्लर्क मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।
SBI Clerk Mains Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'SBI Clerk Mains scorecard 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।
- इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट देखने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
एसबीआई की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 नवंबर, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 190 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा 2 घंटे 40 मिनट के लिए आयोजित कराई गई थी। इसके अलावा, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए स्थानिय भाषा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।
परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in अवश्य विजिट करते रहें।
