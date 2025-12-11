SBI Clerk Mains Result 2025: डायरेक्ट यहां sbi.co.in एक्टिव होगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जो उम्मीदवार क्लर्क मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।