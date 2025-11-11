SBI Clerk Mains Exam Date 2025: एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा की डेट डारी, इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल एसबीआई की ओर से SBI Clerk Mains 2025 मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। जो उम्मीदवार एसबीई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और मुख्य परीक्षा की तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे जल्द ही एसबीआई कलर्क की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन हुई थी परीक्षा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एसोसिएट क्लर्क मुख्य परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 21 नवंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा कुल 5180 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई जाएगी।

मुख्य परीक्षा पैटर्न एसबीआई की ओर से जूनियर एसोसिएट की मुख्य परीक्षा में 200 अंकों के 190 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य व वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड विषय से सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 घंटे 40 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को

लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उम्मीदवारों से 30 अंकों का 30 नॉन वर्बल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, 20 अंक का वर्बल टेस्ट भी आयोजित कराया जाएगा।