SBI CBO Results 2025: एसबीआई सीबीओ रिजल्ट घोषित, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की Merit List यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से मेरिट लिस्ट के रूप में एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी हुआ है। एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मेरिट लिस्ट का लिंक इस पेज पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है जिससे आप सीधे अपना परिणाम जांच सकते हैं। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं।

सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में दर्ज है वे इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक इंटरव्यू प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर 2025 (संभावित) से की जाएगी। इंटरव्यू के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों के कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

रिजल्ट चेक करने का तरीका एसबीआई सीबीओ (CRPD/CBO/2025-26/03) रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर करियर पर क्लिक करें।

अब RECRUITMENT RESULTS पर क्लिक करें।

नए पेज पर रिजल्ट से संबंधित लिंक (LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW) पर क्लिक करें।

इसके बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।

अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। SBI CBO Merit List 2025 Link

चूंकि मेरिट लिस्ट में बहुत से रोल नंबर दर्ज हैं। ऐसे में डायरेक्ट रोल नंबर तक पहुंचने के लिए पीडीएफ ओपन करें। इसके बाद conl+F दबाएं। अब सर्च बार में अपना रोल नंबर लिख दें, इससे आप सीधे ही अपने परिणाम तक पहुंच जायेंगे।