    SBI CBO Result 2025: एसबीआई सीबीओ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी, रोल नंबर वाइज यहां चेक करें रिजल्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:47 AM (IST)

    एसबीआई की ओर से सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदों के लिए इसी माह में इंटरव्यू लिए गए थे। साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब एसबीआई की ओर से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर मेरिट लिस्ट में दर्ज हैं।

    SBI CBO Result 2025: मेरिट लिस्ट यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से मेरिट लिस्ट के रूप में एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी हुआ है। इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं।

    2964 रिक्त पदों के लिए लिए गए थे इंटरव्यू

    इस भर्ती के जरिये देशभर के विभिन्न राज्यों में कुल 2964 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं। इसमें से 2600 पद रेगुलर पोस्ट के लिए और 264 पद बैकलॉग वैकेंसी के लिए आरक्षित हैं। भर्ती इंटरव्यू नवंबर माह में लिए गए हैं जिसके बाद अब फाइनल लिस्ट जारी हो गई है।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • एसबीआई सीबीओ (CRPD/CBO/2025-26/03) रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर करियर पर क्लिक करें।
    • इसके बाद RECRUITMENT OF CIRCLE BASED OFFICERS (FINAL RESULT ANNOUNCED) पर क्लिक करें।
    • अब Final result पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें और इसमें अपना रोल नंबर चेक कर लें।
    • नीचे दिए मेरिट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करके सीधे रिजल्ट की जांच की जा सकती है।

    SBI CBO Result 2025: Final Merit List Link

    मेरिट लिस्ट में कई रोल नंबर दर हैं। अगर आपको रोल नंबर ढूंढ़ने में दिक्कत आये तो मेरिट लिस्ट ओपन करने के बाद cntl+f दबाएं। इसके बाद आप सर्च बार में अपना रोल नंबर दर्ज करें। इससे आप सीधे अपने परिणाम तक पहुंच जायेंगे।

