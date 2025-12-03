RSSB Librarian Gr-III Result 2025: राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड-III परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से तुरंत करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से लाइब्रेरियन ग्रेड-III परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। आरएसएसबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार सूची में अपने नाम के साथ-साथ रोल नबंर और अपने अभिभावक का नाम देख सकते हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।