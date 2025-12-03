Language
    RSSB Librarian Gr-III Result 2025: राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड-III परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से तुरंत करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    आरएसएसबी की ओर से RSSB Librarian Gr-III परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    RSSB Librarian Gr-III Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से लाइब्रेरियन ग्रेड-III परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। आरएसएसबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार सूची में अपने नाम के साथ-साथ रोल नबंर और अपने अभिभावक का नाम देख सकते हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

    RSSB Librarian Gr-III Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    आरएसएसबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद 'RSSB Librarian Gr-III Result' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।


    इस दिन हुई थी परीक्षा

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से लाइब्रेरियन ग्रेड-III परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 27 जुलाई को किया गया था। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 548 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

    रिजल्ट जारी होने के बाद

    जो उम्मीदवार लाइब्रेरियन ग्रेड-III की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, वे अब अगले चरण के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। अगले चरण में उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज को अवश्य संभालकर रखें। इसके साथ ही अगले चरण की प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

     