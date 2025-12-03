Language
    CBSE Recruitment 2025: सीबीएसई में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:42 AM (IST)

    सीबीएसई की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने ...और पढ़ें

    CBSE Recruitment 2025: यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अकाउंट ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर आदि पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार सीबीएसई में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 02 दिसंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 22 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएंयह  होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए पदानुसार व वर्गानुसार एप्लीकेशन फीस अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ग्रुप-ए के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये, ग्रुप-बी के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 800 रुपये, और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 800 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

    ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवशय निकाल लें।

