RSSB Exam Date 2025: ड्राइवर और प्लाटून कमांडर एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर ड्राइवर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने आरएसएसबी ड्राइवर और प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे जल्द ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि परीक्षा में शामिल होने के लिए अभी एडमिट कार्ड से संबंधित कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।

इस दिन होगी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वाहन चालक भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 23 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक शिफ्ट में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही प्लाटून कमांडर परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर, 2025 को दो शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।



कितने पदों पर होगी भर्ती आरएसएसबी की ओर से वाहन चालक के कुल 2756 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 2602 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 154 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, प्लाटून कमांडर के कुल 84 पदों पर भर्ती की जाएगी।