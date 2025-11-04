IIM CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को जारी होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड, यहां iimcat.ac.in से कर सकेंगे डाउनलोड
आईआईएम की ओर से कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, कैट परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। बता दें, देशभर में IIM CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में आईआईएम की आधिकारिक अधिसूचना के तहत परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी कर किए जाएंगे। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे 12 नवंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
आईआईएम की ओर से कैट 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- कैट 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
आईआईएम की ओर से IIM CAT 2025 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने और परीक्षा के प्रारूप से अभ्यर्थियों को परिचित कराने के लिए आईआईएम की ओर से 12 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर मॉक टेस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन लगभग 170 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा।
