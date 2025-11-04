IIM CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को जारी होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड, यहां iimcat.ac.in से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। बता दें, देशभर में IIM CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में आईआईएम की आधिकारिक अधिसूचना के तहत परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी कर किए जाएंगे। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे 12 नवंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।