NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट कल, इस दिन आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि कल यानी 05 नवंबर है। जो उम्मीदवार नीट पीजी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और अब पीजी कोर्सेस में दाखिला लेना चाहते हैं, वे पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए केवल 05 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा बाद में उम्मीदवारों को पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

यहां देखें पहले राउंड का पूरा शेड्यूल एमसीसी की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर से शुरू हो गए थे। साथ ही पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 05 नवंबर निर्धारित है। उम्मीदवार 05 नवंबर रात 11.55 बजे तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए सीट प्रोसेसिंग 06 से 07 नवंबर के बीच की जाएगी।

इस दिन आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट एमसीसी की ओर से पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट 08 नवंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को 09 से 15 नवंबर के बीच आंवटित संस्थान में दाखिले लेने और दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।