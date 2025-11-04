Language
    RSSB Conductor Admit Card 2025: आरएसएसबी ने जारी किया कंडक्टर परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    आरएसएसबी की ओर से कंडक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 07 नवंबर को किया जाएगा। 

    RSSB Conductor Admit Card 2025: यहां पढ़ें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से कंडक्टर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आरएसएसबी की ओर से कंडक्टर परीक्षा का आयोजन 06 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, वे आरएसएसबी आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना अनिवार्य है।

    परीक्षा पैटर्न

    इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 454 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 46 पद आरक्षित किए गए हैं। साथ ही परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और करंट अफेयर्स विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।


    RSSB Conductor Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    आरएसएसबी की ओर से कंडक्टर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए जिनकी मदद से उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आरएसएसबी कंडक्टर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

