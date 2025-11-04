RRB Group D Admit Card 2025: जल्द ही जारी होगा ग्रुप-डी परीक्षा का एडमिट कार्ड, 17 नवंबर से शुरू होंगे एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप-डी की परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में आरआरबी की ओर से परीक्षा से संबंधित एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि आरआरबी की ओर से एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

इस दिन होगी परीक्षा

आरआरबी की ओर से कुल 32,438 ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा 17 नवंबर से दिसंबर माह के अंत तक आयोजित कराई जाएगी।

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।



कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ग्रुप-डी की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क और सामान्य जागरूकता व करंट अफेयर्स विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का आयोजन कराया जाएगा।