NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से, चेक करें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी काउंसिलिंग 2025 के लिए पहले तीन राउंड संपन्न होने के बाद आज यानी 4 नवंबर से स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जो छात्र अभी तक एडमिशन प्राप्त नहीं कर सके हैं वे इस चरण की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्ट्रे राउंड के लिए पंजीकरण 9 नवंबर दोपहर 12 बजे तक किये जा सकते हैं। च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग 5 से 9 नवंबर 2025 तक किया जा सकता है।

एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट

रजिस्ट्रेशन करने वाले जिन छात्रों को एमसीसी की ओर से सीट आवंटित की जाएगी उनको निर्धारित संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। रिपोर्टिंग के समय संस्थान की ओर से आवश्यक दस्तावेंजों का वेरिफिकेशन किया जायेगा। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज नीट स्कोरकार्ड, नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, आईडी प्रूफ (आधार/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट), आठ पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि हैं।