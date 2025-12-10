RSSB Driver Answer Key 2025: ड्राइवर परीक्षा की आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयोजित ड्राइवर परीक्षा की की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार राजस्थान ड्राइवर की परीक्षा में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मिलान करने के लिए प्रोजिवल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोजिवल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 2756 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है।

RSSB Driver Answer Key 2025 : ऐसे डाउनलोड करें प्रोजिवल आंसर-की आरएसएसबी की ओर से ड्राइवर की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए आसंर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं।