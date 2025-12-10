RSSB Driver Answer Key 2025: ड्राइवर परीक्षा की आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
आरएसएसबी की ओर से ड्राइवर परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 23
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयोजित ड्राइवर परीक्षा की की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार राजस्थान ड्राइवर की परीक्षा में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मिलान करने के लिए प्रोजिवल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोजिवल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 2756 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है।
RSSB Driver Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें प्रोजिवल आंसर-की
आरएसएसबी की ओर से ड्राइवर की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए आसंर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं।
- आंसर-की डाउलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर लेटेस्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब 'RSSB Driver Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ड्राइवर लिखित परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 23 नवंबर को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित विषय से 200 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था।
