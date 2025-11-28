Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RSSB Ayush Officer Exam Date 2025: राजस्थान बोर्ड ने जारी की आयुष ऑफिसर परीक्षा की एग्जाम डेट, यहां देखें शेड्यूल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    आरएसएसबी की ओर से आयुष ऑफिसर लिखित परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया गया है। यह परीक्षा राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 26 दिसंबर को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    RSSB Ayush Officer Exam Date 2025: यहां देखें एग्जाम शेड्यूल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयुष ऑफिसर की परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने RSSB Ayush Officer की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, अब वे जल्द ही लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 1535 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां परीक्षा तिथि देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन होगी परीक्षा

    राजस्थान स्टाफ सिलेक्श बोर्ड (RSSB) की ओर से आयुष ऑफिसर की लिखित परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा से कुछ दिन पहले आरएसएसबी की ओर से एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से आयुष ऑफिसर के कुल 1535 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 1340 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 195 पद आरक्षित किए गए हैं।

    परीक्षा पैटर्न

    आयुष ऑफिसर की लिखित परीक्षा कुल 2 घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा। इसके साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

    इतनी मिलेगी सैलरी

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 28,050 रुपये वेतनमान के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी के लिए समय-समय पर आरएसएसबी की ऑफिशिल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

    यह भी पढ़ें: Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पुलिस में 15,631 पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक, इन स्टेप्स से जल्द कर लें अप्लाई