Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पुलिस में 15,631 पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक, इन स्टेप्स से जल्द कर लें अप्लाई
महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल सहित कई पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महाराष्ट्र पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस की ओर से कांस्टेबल, जेल कांस्टेबल, SRPF और ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये महाराष्ट्र पुलिस में कुल 15,631 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, वे 30 नवंबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
आवेदन के लिए जरूरी योग्यता
- महाराष्ट्र पुलिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
महाराष्ट्र पुलिस में इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 450 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 350 रुपये निर्धारित की गई है। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
इतने पदों पर होगी भर्ती
महाराष्ट्र पुलिस की ओर से कुल 15,631 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के लिए कुल 12,399 पद, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए कुल 234 पद, जेल कांस्टेबल के लिए कुल 580 पद, सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुल 2,393 पद और पुलिस बैंड्समैन के लिए कुल 25 पद आरक्षित किए गए हैं।
ऐसे करें आज ही रजिस्ट्रेशन
महाराशष्ट्र पुलिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बेहद ही कम समय है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in या policerecruitment2025.mahait.org पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
