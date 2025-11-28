Language
    MPSOS Exam Time Table 2025: मध्य प्रदेश बोर्ड रूक जाना नहीं कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) की ओर से (MPSOS 10th 12th Date Sheet 2025) जारी कर दी गई है। कक्षा 10वीं व 12वीं पार्ट-2 की परीक्षा 15 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 23 दिसंबर और कक्षा 12वीं की परीक्षा 29 दिसंबर को समाप्त होगी।

    MPSOS Exam Time Table 2025: यहां देखें पूरा शेड्यूल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) की ओर से 'रुक जाना नहीं' स्कीम के तहत कक्षा दसवीं और बारहवीं पार्ट-2 की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं या बारहवीं पार्ट-2 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे एमपीएसओएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा दसवीं और बाहरवीं पार्ट-2 की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। बता दें, पार्ट-2 की परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित कराई जा रही है, जो पिछली परीक्षा में सफल नहीं हो पाएं थे।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें कक्षा दसवीं की डेटशीट

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें कक्षा बारहवीं की डेटशीट

    इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, कक्षा दसवीं की पहली परीक्षा 15 दिसंबर को गणित विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी। साथ ही यह परीक्षा 23 दिसंबर को समाप्त की जाएगी। इसके अलावा, कक्षा बारहवीं की पहली परीक्षा फिजिक्स, अर्थशास्त्र, भारतीय कला का इतिहास आदि विषयों के लिए आयोजित कराई जाएगी और कक्षा बारहवीं की परीक्षा 29 दिसंबर को समाप्त की जाएगी।

    एक शिफ्ट में होगी परीक्षा

    'रुक जाना नहीं' स्कीम के तहत कक्षा दसवीं व बारहवीं की परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में 1.30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसके साथ ही परीक्षा कक्ष में 1.45 के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका और परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले प्रश्न-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

    यहां देखें कक्षा दसवीं का टाइम टेबल

    कक्षा दसवीं की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और यह परीक्षा 23 दिसंबर, 2025 को समाप्त की जाएगी। 

    mp class 10th

     

    यहां देखें कक्षा बारहवीं का टाइम टेबल

    कक्षा बारहवीं की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। यह परीक्षा केवल एक शिफ्ट में ही आयोजित की जाएगी।  

    mp class 12th

     

