MPSOS Exam Time Table 2025: मध्य प्रदेश बोर्ड रूक जाना नहीं कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) की ओर से 'रुक जाना नहीं' स्कीम के तहत कक्षा दसवीं और बारहवीं पार्ट-2 की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं या बारहवीं पार्ट-2 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे एमपीएसओएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा दसवीं और बाहरवीं पार्ट-2 की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। बता दें, पार्ट-2 की परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित कराई जा रही है, जो पिछली परीक्षा में सफल नहीं हो पाएं थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें