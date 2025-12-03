RSSB 4th Grade: राजस्थान ग्रेड-4 आंसर की एवं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए उपलब्ध, इन डेट्स में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
आरएसएसबी की ओर से 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा की आंसर की एवं क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। कि ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती 2024 के लिए प्रोविजनल आंसर की एवं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर की एवं प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करने के साथ ही रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं।
इन डेट्स में आपत्ति दर्ज करने का मौका
प्रश्न उत्तरों के मिलान के बाद अगर अभ्यर्थी इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वे 6 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक उस पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।
आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आरएसएसबी ग्रेड 4 आंसर की एवं मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर आंसर की/ क्वेश्चन पेपर लिंक पर क्लिक करें।
- शिफ्ट/ डेट के अनुसार प्रश्न पत्र एवं आंसर की डाउनलोड कर लें।
- अब आप अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
ऑफिशियल वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in
रिजल्ट जारी होने की डेट
आरएसएसबी अध्यक्ष अलोक राज की ओर से सोशल मीडिया X हैंडल पर दी गई डिटेल के मुताबिक "यदि प्रश्नों पर ज्यादा ऑब्जेक्शन न आए तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट निकालने का प्रयास होगा।"
आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती 2024 परीक्षा का आयोजन 19, 20 एवं 21 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। इस भर्ती के लिए 24 लाख 76 हजार से अधिक आवेदन आये थे जिसमें से 21.17 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 53749 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिसमें से 48199 पद नॉन टीएसपी क्षेत्रों के लिए और 5550 पद टीएसपी क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
