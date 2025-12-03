Language
    Rajasthan Patwari Result Date 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट इस डेट तक होगा घोषित, RSSB अध्यक्ष ने साझा की डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) के अध्यक्ष अलोक राज की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक राजस्थान पटवारी भर्ती रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। पर ...और पढ़ें

    Rajasthan Patwari Result 2025 कभी भी हो सकता है जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन राज्य के 38 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर 17 अगस्त 2025 को करवाया गया था। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने वाला है। सोशल मीडिया X पर RSSB के अध्यक्ष अलोक राज की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक परिणाम (RSSB Patwari Result 2025) 10 दिसंबर तक या उससे पहले कभी भी घोषित हो सकता है।

    अलोक राज्य ने ट्वीट में दी ये डिटेल

    आरएसएसबी अध्यक्ष अलोक राज ने राजस्थान पटवारी रिजल्ट के ट्वीट का आंसर देते हुए कहा कि "10 दिसंबर में कल से माइनस 7 दिन शुरू हो रहे हैं , उस हिसाब से तो कल भी आ सकता है पटवारी रिजल्ट। चलो देखते हैं।" ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि परिणाम की घोषणा कभी भी की जा सकती है।

    Rajasthan Patwari Result

    6.76 उम्मीदवारों ने लिया था परीक्षा में भाग

    आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को दो शिफ्ट में करवाया गया था। दोनों ही पालियों को मिलाकर परीक्षा में कुल 6.76 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न करवाई गई थी।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से घोषित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परिणाम की जानकारी पर्सनल रूप से नहीं दी जाएगी। रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद लॉग इन डिटेल (एप्लीकेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके सबमिट करना। होगा
    • इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे।

