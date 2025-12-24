RRB Section Controller Exam Date: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। रेलवे की ओर से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट की जानकारी साझा की गई गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक लिए गए थे।

एग्जाम डेट आरआरबी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक सेक्शन कंट्रोलर (सीईएन 04/2025) भर्ती सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट/ CBT) का आयोजन 11 से 12 फरवरी 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम सिटी स्लिप कब होगी जारी? आरआरबी की ओर से इस भर्ती के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी कर दी जाएगी। इससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे। ध्यान रखें कि सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है।

एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व होंगे जारी आरआरबी की ओर से एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व जारी कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो प्रवेश पत्र एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।