    RRB Section Controller Exam Date: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगी परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 एवं 12 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम डेट से 10 दिन प ...और पढ़ें

    RRB Section Controller Exam Date 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। रेलवे की ओर से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट की जानकारी साझा की गई गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक लिए गए थे।

    एग्जाम डेट

    आरआरबी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक सेक्शन कंट्रोलर (सीईएन 04/2025) भर्ती सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट/ CBT) का आयोजन 11 से 12 फरवरी 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

    एग्जाम सिटी स्लिप कब होगी जारी?

    आरआरबी की ओर से इस भर्ती के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी कर दी जाएगी। इससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे। ध्यान रखें कि सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है।

    एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व होंगे जारी

    आरआरबी की ओर से एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व जारी कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो प्रवेश पत्र एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

    RRB Section Controller Exam Date 2026

    आधार का वेरिफिकेशन जरूरी

    ऑफिशियल नोटिफिकेशन के दी गई डिटेल के मुताबिक "उम्मीदवारों का आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले परीक्षा केंद्र में किया जायेगा । उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड लाना आवश्यक है । उम्मीदवारों को एक बार फिर से सलाह दी जाती है की वे आधार सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान को प्रमाणित करें, यदि पहले से नहीं किया गया है, तो परीक्षा केंद्र पर सुचारू प्रवेश की सुविधा के लिये www.rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके।" भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

