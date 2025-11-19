RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC graduate पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश इन पदों पर आवेदन नहीं कर सके थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर 27 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले RRB NTPC graduate लेवल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB NTPC CEN 06/2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।

इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।

अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन तक एक्टिव रहेगी करेक्शन विंडो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पदों पर आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने का अवसर भी दिया जाएगा। उम्मीदवार 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं।