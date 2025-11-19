Language
    RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:12 PM (IST)

    आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार इन पदों के लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर है।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC graduate पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश इन पदों पर आवेदन नहीं कर सके थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर 27 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले RRB NTPC graduate लेवल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन

    आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB NTPC CEN 06/2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन तक एक्टिव रहेगी करेक्शन विंडो

    आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पदों पर आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने का अवसर भी दिया जाएगा। उम्मीदवार 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये और एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है।

