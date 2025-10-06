RRB NTPC UG Result 2025: कब और कहां चेक कर सकेंगे एनटीपीसी यूजी CBT-1 रिजल्ट, चेक करें अपडेट

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही CBT 2 एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस भर्ती के जरिये कुल 3693 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को नतीजे जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही आरआरबी की ओर से नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट किया जायेगा, किसी भी परीक्षार्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की डिटेल साझा नहीं की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगा जारी परिणाम जारी होने के साथ ही आरआरबी की ओर से कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। तय कटऑफ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के अगले चरण सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। पदों के सापेक्ष दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

कहां और कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट आरआरबी रिजल्ट जारी होने के बाद डायरेक्ट लिंक आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर एक्टिव हो जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए लिंक पर क्लिक कर लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा सफल अभ्यर्थियों का पीडीएफ भी जारी किया जायेगा जिसमें रोल नंबर दर्ज होंगे।

आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

अब आप इसे डाउनलोड करके इसमें रोल नंबर चेक कर सकेंगे। कितने पदों पर होगी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती के माध्यम से कुल 3693 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क के लिए 2022 पद, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 361 पद, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 990 पद, रेल क्लर्क किए लिए 72 पद, पीडब्ल्यूबीडी (संशोधित रिक्तियां) के लिए 248 पद आरक्षित हैं।