RRB NTPC UG Result 2025: जल्द ही जारी होगा एनटीपीसी यूजी परीक्षा का रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड
आरआरबी की ओर से RRB NTPC UG 2025 परीक्ष का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, उन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि आरआरबी की ओर से रिजल्ट से संबंधित अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। आरआरबी की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
RRB NTPC UG Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट rrbcdg.gov.in करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर या पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस डेट को हुई थी परीक्षा
आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07 से 29 अगस्त और 01 से 09 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही प्रोविजनल आंसर-की 15 सितंबर को जारी की गई थी, जिसके लिए उम्मीदवारों ने गलत उत्तर के लिए 20 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज की थी।
इतने पदों पर होगी भर्ती
आरआरबी की ओर से कुल 3445 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के कुल 2022 पद, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के कुल 361 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के कुल 990 पद और ट्रेंस क्लर्क के कुल 72 पदों पर भर्ती की जाएगी।
