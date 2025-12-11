Language
    RRB NTPC UG City Slip 2025: सीबीटी-2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्ष ...और पढ़ें

    RRB NTPC UG City Slip 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-2 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार सीबीटी-1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे अब सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी इंटीमेशन स्लिप आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

    RRB NTPC UG City Slip 2025ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

    आरआरबी की ओर से सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एग्जाम सिटी स्लिप डाउलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन क्रेंडेशियल को जमा करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    कब होगा एग्जाम

    रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 20 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। 

    कब जारी होगा एडमिट कार्ड

    आरआरबी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले जारी किए जाएंगे। सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकरिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट जाकर विजिट कर सकते हैं। 

    सीबीटी-2 परीक्षा पैटर्न

    सीबीटी-2 की परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य इंटेलिजेंस और रीजनिंग विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से कुल 3445 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 

