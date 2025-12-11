Language
    Bihar DElEd 2026 Registration: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस व अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से BSEB DElEd Entrance Exam 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 24 दिसंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं ...और पढ़ें

    BSEB Bihar DElEd Admission 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। जो भी छात्र डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वे BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट form.bsebdeled.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 24 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता

    • बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम में भाग लेने के लिए छात्र का उच्च माध्यम (+2) या इसके समकक्ष न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
    • आरक्षित वर्ग एवं निशक्तजन के लिए पर्सेंटेज में 5 फीसदी की छूट दी गई है।
    • जो छात्र इस बार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं वे भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    • शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई करने वाले छात्र आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
    • 10+2 में वोकेशनल कोर्स की योग्यता हासिल की है और मध्यमा के बाद इंटर किया है अथवा फोकनिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है वे आवेदन के लिए पात्र हैं।
    • अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष (नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि को) होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है।

    1. बिहार डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट form.bsebdeled.com पर विजिट करें।
    2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको New Candidate ? Register New Candidate पर क्लिक करना है।
    3. मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।
    4. रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से फॉर्म को पूरा कर लें।
    5. अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    6. एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    BSEB DElEd Entrance Exam notification

    एप्लीकेशन फीस

    सामान्य, ओबीसी, बीसी, ईबीसी वर्ग को शुल्क के रूप में 960 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग के लिए आवेदन फीस 760 रुपये निर्धारित है। अभ्यर्थी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।

