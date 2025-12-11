Bihar DElEd 2026 Registration: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस व अन्य डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। जो भी छात्र डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वे BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट form.bsebdeled.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 24 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

