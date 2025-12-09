RRB NTPC UG CBT 2: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, परीक्षा इस डेट में होगी संपन्न

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 20 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम डेट से 10 दिन पूर्व जारी की जानी है, ऐसे में उम्मीद है कि RRB द्वारा एग्जाम सिटी स्लिप आज या कल डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है।

सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in जारी होगी जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे और परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर पूर्व यात्रा की तैयारी कर पाएंगे।

एडमिट कार्ड कब होंगे जारी? आरआरबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीबीटी 2 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी होंगे। ऐसे में 16 या 17 दिसंबर को प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।