    RRB NTPC UG CBT 2 Date: रेलवे एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम डेट घोषित, इस डेट में होगी परीक्षा, सिटी स्लिप जल्द

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती सीबीटी 2 एग्जाम के लिए डेट की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम डेट से 10 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी होंगे।

    RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025 OUT

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी नॉन- टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (अंडर ग्रेजुएट/ CEN No 06/2024) भर्ती CBT II एग्जाम के लिए डेट्स की घोषणा कर दी है। एग्जाम डेट की घोषणा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने सीबीटी 1 एग्जाम में सफलता प्राप्त की है केवल वे ही इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

    इस डेट में संपन्न होगा एग्जाम

    रेलवे बोर्ड की ओर से दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 20 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा।

    सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड पर ये है अपडेट

    आरआरबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर अपनी यात्रा की पूर्व तैयारी कर सकेंगे।
    सभी परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थी हॉल टिकट ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे, ऑफलाइन- डाक आदि के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    RRB NTPC UG CBT 2 Date

    सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न

    सीबीटी II एग्जाम में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग विषय से 35 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटा यानी कि 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक वहीं प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी।

    भर्ती विवरण

    आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती के माध्यम से कुल 3,058 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, रेल क्लर्क पदों पदों पर होंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

