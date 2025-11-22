RRB NTPC Graduate Level Vacancy 2025: रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 27 नवंबर तक एक्सटेंड, इन स्टेप्स से जल्द कर लें अप्लाई
आरआरबी की ओर से RRB NTPC Graduate Level भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 5810 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि को 27 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट लेवल भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक RRB NTPC Graduate Level भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था, अब उन उम्मीदवारों को आरआरबी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का एक और मौका दिया गया है। आरआरबी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत उम्मीदवार अब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए 27 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी।
इसके साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि को 29 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 30 नवंबर से लेकर 09 दिसंबर, 2025 तक का समय दिया गया है।
ऐसे करें खुद अप्लाई
जो उम्मीदवार RRB NTPC Graduate Level भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद इसमें दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से एक बार अवश्य पढ़ लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में कुछ सालों की छूट दी जाएगी।
इतने पदों पर होगी भर्ती
आरआरबी की ओर से कुल 5810 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कुल 161 पद, स्टेशन मास्टर के लिए कुल 615 पद, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कुल 3416 पद, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए कुल 921 पद, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कुल 638 पद और ट्रैफिक असिस्टेंट के पद के कुल 59 पद आरक्षित किए गए हैं।
