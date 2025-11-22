Bihar Board Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड जारी, इस दिन तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस साल कक्षा दसवीं या बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट exams.biharboardonline.com पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

ऐसे डाउनलोड करें कक्षा 10वीं व 12वीं का डमी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदावर यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।