Bihar Board Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड जारी, इस दिन तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो
बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, एडमिट कार्ड में सुधार के लिए विंडो 27 नवंबर तक एक्टिव रहेगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस साल कक्षा दसवीं या बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट exams.biharboardonline.com पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें कक्षा 10वीं व 12वीं का डमी एडमिट कार्ड
बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदावर यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर डमी एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद डमी एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन तक करें सुधार
बोर्ड परीक्षा से पहले डमी एडमिट कार्ड इसलिए जारी किए जाते हैं, ताकि छात्र समय रहते एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को सही करवा सकें। ऐसे में जिन छात्रों की जानकारी डमी एडमिट कार्ड में गलत दी गई है, उन्हें डमी एडमिट कार्ड में सुधार करवाने के लिए 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का मौका दिया गया है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले डमी एडमिट कार्ड में अवश्य सुधार कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों करेक्शन करने के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नबंर आदि की जांच अच्छे से कर लें।
