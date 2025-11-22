NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, इस दिन करना होगा कॉलेज में रिपोर्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीटी पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने एमडी या एमएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम अलॉटमेंट रिजल्ट में शामिल है, वे 23 नवंबर से अपने आवंटित संस्थान में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें अलॉटमेंट रिजल्ट एमसीसी ने NEET PG Allotment Result 2025 रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

अलॉटमेंट रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Round 1 allotment result' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अलॉटमेंट रिज्लट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन करना होगा कॉलेज में रिपोर्ट एमसीसी की ओर से नीट पीजी पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पहले राउंड की काउंसलिंग में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, अब वे 23 नवंबर से लेकर 01 दिसंबर, 2025 के बीच कॉलेज में दाखिला लेने और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए शामिल हो सकते हैं। बता दें, पहले राउंड की काउंसलिंग में कुल 26,889 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।