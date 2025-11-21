Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IB ACIO Result 2025: आईबी ने जारी किया टियर- परीक्षा का रिजल्ट, यहां mha.gov.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:01 PM (IST)

    आईबी की ओर से आज यानी 21 नवंबर को IB ACIO Result जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार जल्द ही टियर-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    IB ACIO Result 2025: इस दिन हुई थी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से ACIO ग्रेड-II एग्जीक्यूटिव टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार IB ACIO टियर-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं। टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवर रोल नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करके रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IB ACIO Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    आईबी की ओर से आज यानी 21 नवंबर को ACIO ग्रेड-II एग्जीक्यूटिव टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट व कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।


    कब हुई थी परीक्षा

    आईबी की ओर से IB ACIO टियर-1 परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16, 17 और 18 सितंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। बता दें, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब टियर-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 3717 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1537 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 442 पद, ओबीसी के लिए कुल 946 पद, एससी के लिए कुल 566 पद और एसटी के लिए कुल 226 पद आरक्षित किए गए हैं।

    जो उम्मीदवार आईबी ACIO टियर-1 की परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें अब टियर-2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

    यह भी पढ़ें: IB MTS Recruitment 2026: मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका