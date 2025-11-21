IB MTS Recruitment 2026: मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए ऑनलान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल यानी 22 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार आईबी में बतौर मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 362 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर कल से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 14 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। साथ ही उम्मीदरों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

कितना मिलेगा वेतन इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आवेदन के लिए जरूरी योग्यता मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा दो भाग-में आयोजित कराई जाएगी। टियर-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, अंग्रेजी आदि विषयों से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।