RRB NTPC CBAT Exam City Link: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीएटी सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (RRB NTPC CBAT Exam) के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती के सीबीटी 2 एग्जाम में सफल होकर इस टेस्ट के लिए क्वालीफाई हुए हैं वे तुरंत ही सिटी स्लिप आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिससे आप सीधे एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करके परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीएटी सिटी स्लीप डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट नोटिस में डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद पंजीकरण संख्या/ Registration Number, उपयोगकर्ता पासवर्ड/ User Password (Date of Birth) एवं दिया गया कोड भरकर Login पर क्लिक करें।

अब सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। RRB NTPC CBAT City Slip 2025 Link एडमिट कार्ड जल्द होंगे उपलब्ध CBAT के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 या 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। चूंकि परीक्षा 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है ऐसे में उम्मीद है कि 25 या 26 दिसंबर को हॉल टिकट डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि CBAT एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के साथ ही अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना होगा। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों को ही अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह प्रदान की जाएगी।