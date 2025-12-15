RRB NTPC CBT 2 Result 2025: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 रिजल्ट घोषित, जोन वाइज डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट
आरआरबी की ओर से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लिया था व ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 13 अक्टूबर 2025 को करवाया गया था। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से सीबीटी 2 एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से मेरिट लिस्ट के रूप में की गई है। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर लिस्ट में दर्ज है वे भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।
जोन वाइज डाउनलोड कर सकते हैं मेरिट लिस्ट
आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से जोन के अनुसार रिजल्ट की घोषणा की गई है। अभ्यर्थी अपने जोन की वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे सभी जोन की वेबसाइट लिंक दिए जा रहे हैं जिन पर क्लिक करके सीधे रिजल्ट चेक किया जा सकता है।
|Name of RRBs
|Ahmedabad
|Ajmer
|Allahabad
|Bangalore
|Bhopal
|Bhubaneshwar
|Bilaspur
|Chandigarh
|Chennai
|Gorakhpur
|Guwahati
|Jammu
|Kolkata
|Malda
|Mumbai
|Muzaffarpur
|Patna
|Ranchi
|Secunderabad
|Siliguri
|Trivendrum
सफल अभ्यर्थी अगले चरण में हो सकेंगे शामिल
जो अभ्यर्थी सीबीटी एग्जाम में सफल होंगे उनको अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। कुछ पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)/ टाइपिंग स्किल टेस्ट में शामिल होना होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों को मेडिकल एग्जामिनेशन एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल होना होगा। पदानुसार अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से आरआरबी नॉन- टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट) के कुल 8383 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार पदों की संख्या निम्नलिखित है-
- मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक: 1736 पद
- स्टेशन मास्टर: 994 पद
- मालगाड़ी प्रबंधक: 3144 पद
- कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक: 1507 पद
- वरिष्ठ लिपिक सह टंकक: 732 पद
- दिव्यांगजन (PwBD) संशोधित रिक्तियां: 270 पद
यह भी पढ़ें- Railway New Vacancy: रेलवे मंत्रालय ने लेवल 1 के 22 हजार पदों पर भर्ती की दी मंजूरी, आवेदन इस डेट से हो सकते हैं स्टार्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।