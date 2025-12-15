RRB NTPC CBT 2 Result 2025: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 रिजल्ट घोषित, जोन वाइज डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 13 अक्टूबर 2025 को करवाया गया था। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से सीबीटी 2 एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से मेरिट लिस्ट के रूप में की गई है। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर लिस्ट में दर्ज है वे भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।

जोन वाइज डाउनलोड कर सकते हैं मेरिट लिस्ट आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से जोन के अनुसार रिजल्ट की घोषणा की गई है। अभ्यर्थी अपने जोन की वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे सभी जोन की वेबसाइट लिंक दिए जा रहे हैं जिन पर क्लिक करके सीधे रिजल्ट चेक किया जा सकता है।